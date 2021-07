Da martedì 20 luglio torna a Savona il "Cinema in Fortezza": quest'anno il 10° anniversario - IVG.it

Savona. Con l’estate torna la rassegna cinematografica “Cinema in Fortezza” che quest’anno raggiunge la sua decima edizione. “Un grande traguardo che testimonia la qualità e l’impegno di questa rassegna” commenta l’assessore alla cultura Doriana Rodino.

“L’appuntamento è diventato ormai una tradizione per la città ed è atteso tanto dal pubblico degli appassionati quanto dai turisti per la possibilità di godere della visione sul grande schermo in una location unica”, continua Rodino.

“Come l’anno scorso, l’organizzazione non è stata facile a causa del perdurare della complicata situazione sanitaria – sottolinea – tuttavia il grande lavoro di Nuovofilmstudio è stato portato a compimento, grazie anche al consueto sostegno di Coop Liguria e dei vari sponsor provenienti dai commercianti della città”.

“Superato un lungo periodo di difficoltà, stiamo dando anche un volto nuovo alla rassegna”, è il commento di Renato Allegra, a nome di Nuovofilmstudio. “Con la partecipazione di registi, autori e grandi personaggi del mondo cinematografico che conferiranno ulteriore valore al ricco cartellone”. Tra gli ospiti infatti i registi Gianluca e Massimiliano De Serio, Diego Scarponi, Diego Botta e l’autore Marco Panichella.

Oltre la visione di grandi film di fama internazionale, come Nomaland, Crudelia e Il favoloso mondo di Amelie, anche spettacoli teatrali e documentari. Il 1° agosto ad esempio sarà la volta de “I fantasmi a Ferrania” di Diego Scarponi, mentre il 24 luglio di “E uscimmo a riveder le stelle”, della compagnia savonese Nati da un sogno. Non mancheranno anche proiezioni a cura dei ragazzi delle scuole di Savona.

L’appuntamento di “Cinema in Fortezza” offre così un’ampia gamma di scelta tra prodotti a pagamento e gratuiti. I posti a sedere saranno 500 circa e permetteranno di rispettare i dovuti distanziamenti dagli altri gruppi di spettatori.

La stagione inizierà ufficialmente martedì 20 luglio e terminerà domenica 5 settembre, ma i tecnici sono già al lavoro per allestire il palco e i posti a sedere.

Per visionare tutti gli spettacoli, che potrebbero subire alcuni spostamenti di data in caso di imprevisti come maltempo, visitare il sito del comune di Savona.