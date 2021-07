Da Cairo a Waterloo, 1500 km in bicicletta: ciclopedalata per i 200 anni dalla morte di Napoleone - IVG.it

Cairo Montenotte. Partirà da Cairo Montenotte il prossimo mercoledì 14 luglio la ciclopedalata storico-rievocativa organizzata in occasione del bicentenario della morte di Napoleone.

Il gruppo “Pedalando nella storia”, animato dal dott. Andrea Perugini di Roma, ha scelto Cairo quale località della partenza in quanto qui, esattamente sulle alture di Montenotte, ha avuto luogo la prima vittoria dell’esercito napoleonico, che ha aperto la via non solo alla conquista dell’Italia, ma all’ascesa di Bonaparte. La battaglia di Waterloo, invece, ha segnato la fine per l’imperatore, e questo centro del Belgio sarà la meta di arrivo, dopo 1500 Km in sella, della storica pedalata.

Nella mattinata del 14, dopo la sistemazione in albergo, i partecipanti visiteranno Cairo e si intratterranno nei pressi della sede della Fondazione Bormioli (via Buffa) per ammirare luoghi legati alla storia napoleonica nonché la vetrina della Fondazione allestita in tema, con quadri, pubblicazioni e cimeli.

Alle ore 15, dopo la benedizione da parte del parroco, inizierà una pedalata di riscaldamento in Val Bormida su un breve tracciato (51 km) che tocca i luoghi delle battaglie del 1796: Montenotte, Dego, Cosseria e Millesimo. Immancabile una sosta al Museo della bicicletta (a Cosseria) e un’altra all’ingresso del Parco dell’Adelasia.

La mattina del 15, poi, i ciclisti prenderanno il via per l’impegnativa ma gratificante gita verso Waterloo, rievocando idealmente la storia di Napoleone.