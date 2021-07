Da Albenga a Londra, il sogno di Nicolò Cravino: parrucchiere di vip, modelle e calciatori - IVG.it

Da Albenga a Londra, quasi 1,500 chilometri di distanza. Nel mezzo, l’amore, una tappa di quasi 3 anni a Barcellona e tanta esperienza acquisita. E mettici anche la vittoria di Euro 2020 della Nazionale italiana, festeggiata in casa dell’“amico-nemico”, a pochi passi dal “teatro” di Wembley.

È il riassunto della storia dell’ingauno Nicolò Cravino, di mestiere parrucchiere, molto noto nell’albenganese e non solo. Nonostante la giovane età, 29 anni, parla tre lingue (inglese, spagnolo e portoghese) e può già annoverare tra i clienti del salone per cui lavora numerosi vip d’Oltremanica e non solo, tra cui modelle e calciatori.

Innamorato di Londra, ha lavorato anche in Kuwait e a Dubai nel periodo pre-Covid, ma con il cuore sempre legato al mare e alla Liguria, dove un giorno vorrebbe tornare. Un esempio di come, anche partendo da una piccola realtà locale, è possibile raggiungere grandi obiettivi, seguendo i propri sogni e aspirazioni.

“Ho iniziato a cercare lavoro e a frequentare i primi corsi giovanissimo, – ha racconto Nicolò ai microfoni di IVG.it – Pian piano, questo lavoro ha iniziato a piacermi sempre di più. Ho frequentato per un paio di anni la Gori Hair School di Arma di Taggia: andavo a scuola al mattino e lavoravo al pomeriggio. Poi ho avuto diverse esperienze lavorative sia nell’albenganese che nell’imperiese, prendendo parte, praticamente ogni weekend, ai corsi del Wella Studio, a Milano”.

Un punto di partenza, con un sogno ben più grande: “Ho sempre avuto una spinta interiore verso l’estero. E l’idea di fare un’esperienza in Inghilterra, a Londra, è quella che mi ha sempre stuzzicato di più: è uno dei luoghi migliori dove lavorare per un parrucchiere e offre grandi opportunità anche in termini di apprendimento”.

Una decisione rimandata per lungo tempo, sino a quando non è arrivato l’amore, con Ilaria, sua attuale compagna, che con lui ha sempre condiviso l’intraprendenza, con quel pizzico di spregiudicatezza, accompagnata dalla volontà di provare a vivere all’estero.

“Ci siamo conosciuti ad Albenga e, insieme, abbiamo deciso di trasferirci prima a Barcellona, in Spagna. Lì sono cresciuto molto dal punto di vista professionale: ho avuto l’opportunità di prendere parte ad importanti eventi di moda e ho lavorato per il Wella Studio di Barcellona, ma sempre con Londra in testa. Ho imparato lo spagnolo e, dopo due anni e mezzo, finalmente siamo partiti alla volta dell’Inghilterra”, ha proseguito il 28enne ingauno.

Forte di un curriculum ormai internazionale, per Nicolò è arrivata subito la possibilità di coronare un altro dei suoi sogni, lavorare per un salone importante, Bernardo Hair & Co: “Si tratta di un salone molto famoso, che seguivo già da tempo, ispirandomi ai lavori che realizzava, – ha spiegato. – Ha sede a Londra, ma lavora in tutto il mondo, in Kuwait, a Dubai, nella Repubblica Dominicana, a Los Angeles, a Miami e a New York. Appena arrivato, seppur con titubanza, ho fatto domanda per fare parte del loro team e, con un po’ di stupore e tanta soddisfazione, dopo lunghe selezioni, sono stato accettato”.

E qui, per Nico è arrivata la svolta, condita da corsi in importantissime realtà londinesi, esperienze all’estero e contatto diretto con tantissimi vip, dalle modelle agli influencer fino ai calciatori di Premier League: “suoi”, tra gli altri, i tagli di Roberto Firmino (Liverpool), Alex Telles (Manchester United), Willian (Chelsea), Matheus Pereira (West Bromwich) ed anche Emerson Palmieri (Chelsea), fresco vincitore della Champions League e, soprattutto, dell’Europeo 2020 con la Nazionale Italiana.

“Il salone Bernardo Hair & Co mi ha permesso di viaggiare molto: nel periodo pre-Covid, coprivo per loro la zona di Dubai e il Kuwuait nello specifico e non vedo l’ora di poter ricominciare a viaggiare per lavoro, – ha raccontato ancora il giovane albenganese. – Ho preso parte all’Accademia di Vidal Sassoon, una delle più famose al mondo, con base a Londra, e ho avuto l’opportunità di lavorare con modelle, influencer e calciatori di Premier League, un’esperienza a dir poco fantastica. Una delle nostre clienti, di cui ho curato l’acconciatura, è finita anche in copertina sulla nota rivista ‘Women’s Health’, una grande soddisfazione”.

Londra città dalle mille opportunità e un legame sbocciato con il tempo (“non facile all’inizio, complici i ritmi frenetici e il clima non sempre dei migliori”), ma il primo amore per Nico non si scorda mai, ha il sapore di casa, e si chiama Liguria.

“Adoro Londra e lavorare in Inghilterra, dove, oltre all’inglese, grazie ad amici brasiliani, ho imparato anche il portoghese. Ma, allo stesso tempo, so che non è il posto della mia vita. Sono legato al mare e mi farebbe piacere ritornare in Italia, sicuramente proverò a farlo. Nonostante tutto, mi mancano la famiglia e gli affetti e, dopo tanti anni fuori dal nostro Paese a correre a mille all’ora, prima o poi vorrei tornare a mettere in pratica l’esperienza acquisita ‘a casa’ mia”, nella Liguria che amo”, è l’obiettivo di Nicolò, già proiettato verso il futuro e un nuovo capitolo della sua storia da scrivere.

Infine, un pensiero sulla fresca vittoria della Nazionale Italiana ad Euro 2020, vissuta proprio in casa dell’”amico-nemico”: “Da appassionato di calcio, sono al settimo cielo per il trionfo della nostra Nazionale. Mi è dispiaciuto solo non poterlo celebrare in Italia, ma è stato comunque bellissimo. Festeggiarlo qui ha avuto comunque un sapore speciale. A Londra, ho seguito la finale insieme ad una nutrita comunità italiana, che mi ha fatto sentire quasi come a casa”, ha concluso il 28enne.