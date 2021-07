CrossFit, ad Albenga medaglia d’oro per Augusto Gesso e Matteo De Andreis - IVG.it

Albenga. Uno sport dinamico e coinvolgente capace di regalare emozioni e soddisfazioni indescrivibili. Si potrebbe definire in questa maniera il CrossFit, disciplina praticata da un numero in continua crescita di persone in grado insieme al Padel di conquistare la targa di vera e propria rivelazione di questa due anni (2020-2021).

Come in tutti gli sport ovviamente vi sono poi le società eccellenti, quelle palestre capaci di dare il meglio portando i propri atleti a primeggiare in svariate competizioni. È così che CrossFit Albenga ha colpito ancora. Il weekend appena concluso sì è infatti rivelato come una nuova occasione di vittoria per la scuola di fitness ingauna, società che ha portato a casa una nuova medaglia d’oro conquistata dal proprio pioniere Augusto Gesso con il compagno di squadra Matteo De Andreis.

Coach Gesso, anima della palestra albenganese, ha dichiarato: “È una stagione agonistica che sta dando ottimi frutti, ma gli obiettivi sono ancora molti, quindi testa bassa e lavoro sodo. CrossFit Albenga – ha aggiunto – ogni giorno lavora con l’obiettivo di essere il punto di riferimento ingauno dello sport e del fitness. La mia sfida è il benessere psicofisico degli atleti.”

Nuove prove attendono dunque la palestra albenganese, questo con la consapevolezza di poter far bene in qualsiasi manifestazione.