Covid, tre nuovi casi nel savonese: in Liguria un decesso e tre ospedalizzati in più - IVG.it

Liguria. Sono 55 i nuovi positivi al coronavirus su 2.628 tamponi molecolari e 3,245 test antigenici rapidi secondo il bollettino inviato dalla Regione. Aumentano gli ospedalizzati, 16 in tutta la Liguria, tre in più rispetto a ieri, di cui 5 in terapia intensiva. Anche oggi si registra un decesso in tutta la regione, si tratta di una donna di 72 anni all’ospedale di La Spezia.

La maggior parte dei nuovi positivi è a Genova, dove in totale i nuovi casi sono 22 (17 in Asl3 e 5 in Asl4), seguono La Spezia con 18, Imperia 12 e Savona 3.

Diminuiscono i positivi attuali, 1.481 in tutta la Liguria – cioè 5 in meno di ieri con 30 nuovi guariti – di cui 854 residenti in provincia di Genova e 143 nel Savonese, ma aumentano i soggetti in sorveglianza attiva, in totale 358 (ieri erano 290).

I vaccini somministrati sono 1.519.004 su 1.725.593 consegnati, l’88%. Sono 8.348 le dosi inoculate nelle ultime 24 ore. In tutto sono state immunizzate 500.725 persone con vaccini Pfizer o Moderna e 82.651 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 143 (-6). Le persone ricoverate in ospedale restano 3. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 29.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 215.689 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 689 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 87.094. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 41.556 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 131 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 11.279 persone.