Covid, sono 117 i nuovi casi in Liguria. Aumentano leggermente i ricoveri - IVG.it

Liguria. Sono 117 i nuovi casi di Covid in tutta la Liguria. A confermarlo il bollettino odierno della Regione Liguria. I dati si basano su 2.873 tamponi molecolari e 2.747 test antigenici rapidi processati. Non risultano decessi ma aumentano, seppur di poco, gli ospedalizzati che sono 24, di cui 5 in terapia intensiva.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 59 a Genova, 23 a La Spezia, 21 a Imperia e 12 a Savona. Sono 2 i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. Il totale dei casi positivi in regione è quindi di 1.894.

Risultano in aumento anche le persone in isolamento domiciliare, oggi 107 in più di ieri. Mentre per quanto riguarda i vaccini, ad oggi le somministrazioni raggiungono il 90%, ossia 1.601.404 dosi su 1.789.062 consegnate.

Nelle ultime 24 ore sono state inoculate 16.539 dosi a Mrna di cui seconde: 549.624. Mentre sono 2.936 quelle a vettore virale, di cui 97.328 le seconde dosi.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 180 (+5 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono di un’unità e diventano 4. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 79 (+10).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 228.353 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 2.882 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 96.728. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 43.608 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 373 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 13.293 persone.