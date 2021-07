Covid, scendono sotto quota 1000 i casi in tutta la Liguria. In Asl2 una persona in terapia intensiva - IVG.it

Liguria. Sono 13 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 2.068 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.816 tamponi antigenici rapidi. Sono i dati del bollettino della Regione. In lieve aumento gli ospedalizzati mentre non si registrano nuovi decessi.

In tutto ci sono 21 persone ricoverate in Liguria di cui 7 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 104 persone (4 in meno).

I casi attuali sono 969 di Covid (343 in meno) con 356 nuovi guariti. I nuovi contagiati sono 7 in provincia di Genova, 3 a Savona e 3 a Imperia, 0 alla Spezia. In sorveglianza attiva 356 soggetti.

Sono state somministrate 1.376.086 dosi di vaccino su 1.543.117 consegnate, l’89%. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 5.735. Hanno completato il ciclo 444.283 persone con Pfizer o Moderna, 49.047 con AstraZeneca o Johnson & Johson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 99 (-38 di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 6, come ieri. Una persona finisce in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 40 (2 meno di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 198.547 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 78.409. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 38.689 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 7 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 8.450 persone.