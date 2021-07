Covid, scendono i nuovi casi e stabili gli ospedalizzati - IVG.it

Liguria. Tornano a scendere i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria: sono 31 (ieri 40) a fronte di 2.347 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.840 tamponi antigenici rapidi. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

In Asl2 3 nuovi casi di positività. 10 casi nel genovese, ma anche 10 nello spezzino: 5 nella Asl 1 imperiese e infine 3 non riconducibili a residenti in Liguria.

In totale sono 1.458 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi guariti e deceduti), 31 in più di ieri. I casi positivi (compresi guariti e deceduti) sono in tutto 103.071 e cioè 23 più di ieri.

Il bollettino registra una persona deceduta all’ospedale San Martino.

Sono 12 le persone ricoverate in ospedale (una meno di ieri) e sono 5 quelle in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 218 e cioè 23 più di ieri.

Il totale dei guariti (pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi, previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) è di 97.889 e cioè 7 più di ieri. Sono guariti pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi (previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi) in riferimento alla circolare del ministero della salute numero 32850 del 12 ottobre.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 275 (+28).

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 146 (+2). Le persone ricoverate in ospedale sono 3, come ieri. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 23.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 213.232 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.507 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 85.494. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 41.030 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 446 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 10.757 persone.