Covid, nel savonese in arrivo 2.500 dosi del vaccino Moderna - IVG.it

Savona. Arriveranno a destinazione domani, lunedì’ 19 luglio, i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna a Savona di 2.500 dosi del vaccino Moderna.

Nella giornata di domani alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini Moderna a Chiavari e proseguiranno il loro viaggio, sempre grazie ai mezzi di SDA, per raggiungere la loro destinazione finale presso la Farmacia dell’ospedale San Paolo di Savona.

Dal nosocomio savonese la successiva distribuzione delle dosi nei punti vaccinali, nell’ambito della campagna gestita da Asl 2 sul territorio savonese.

In totale il Corriere Sda, in collaborazione con l’Esercito Italiano, sta consegnando in Italia 596.200 dosi di Moderna.

Il vaccino Moderna viene somministrato agli adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 18 anni.

Il vaccino Moderna può essere utilizzato per completare un ciclo vaccinale misto, nei soggetti di età inferiore ai 60 anni che abbiano già effettuato una prima dose di vaccino Vaxzevria, a distanza di 8-12 settimane dalla somministrazione di questo vaccino.