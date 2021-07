Covid, Nappi (MIU) chiede di incontrare Toti: "No al Green Pass, è una sottrazione dei diritti dell'essere umano" - IVG.it

Genova. Lunedi 9 agosto dalle 15.30 alle 18.30 il presidente nazionale del Movimento Italia Unita #stopeuropa sarà in piazza De Ferrari a Genova per chiedere un confronto con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Il movimento si schiera contro “Green Pass”, considerato “una sottrazione dei diritti inalienabili dell’essere umano” e contro “questa schiavizzazione filonazista”.

Afferma Nappi: “Ci tengo a sottolineare che non siamo ‘no vax’. Ma vogliamo capire, tramite la documentazione scientifica e la letteratura medica, la reale efficacia di queste terapie geniche. Se sono sicure e funzionano (ma ce lo devono certificare) io stesso sarò il primo a vaccinarmi. Ma purtroppo non è così: negli Usa ci sono stati 4.138 morti ufficiali per ‘avversione’ verso la terapia genica”.

“Questi sono dati reali. Noi vogliamo solo conoscere la verità rispetto ad una terapia genica sviluppata in soli sei mesi. Perché in soli sei mesi la scienza è stata in grado di sviluppare una terapia genica contro il Covid-19 mentre in 40 anni non è stata capace di creare un vaccino contro l’Hiv. Secondo noi si sta creando un falso ideologico per governare le popolazioni”.

E circa il Green pass: “Si tratta di una farsa ideologica. Le forze dell’ordine, per questioni di privacy, non possono chiedere ai titolari di attività di controllare i dati degli avventori”.