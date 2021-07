Covid, in risalita i contagi e le quarantene - IVG.it

Liguria. Sono 72 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.175 tamponi molecolari e 2.093 test rapidi antigenici. Lo evidenzia il bollettino emesso dalla Regione: il dato dei contagi è il più alto da quando si registra l’inversione di tendenza dopo la fine della terza ondata.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (41 persone, di cui 36 in Asl 3), seguita dalla Spezia (13), Imperia (8) e Savona (8).

Negli ospedali la situazione è ampiamente sotto controllo: 17 ricoverati in tutta la Liguria (1 in più rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva, tutti all’ospedale San Martino. A Genova si registrano anche 4 pazienti al Galliera. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi: le vittime totali restano 4.356. In isolamento domiciliare 321 positivi (44 in più).

I positivi attuali crescono di 57 unità e sono 1.533 in tutta la Liguria. Di questi 870 risiedono in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 404 soggetti in tutta la Liguria, di cui 192 in Asl 3 e 22 in Asl 4.

Nell’ultima giornata sono stati somministrati 2.451 vaccini: le dosi inoculate sono l’88%, cioè 1.521.848 su 1.725.593 consegnate. Hanno completato il ciclo 502.335 persone con Pfizer o Moderna, 83.277 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 149 (+6). Le persone ricoverate in ospedale restano 3. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 33 (+4).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 215.863 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 106 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 87.244. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 41.573 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 8 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 11.296 persone.