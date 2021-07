Covid, in Liguria 25 nuovi positivi: tornano a salire gli ospedalizzati - IVG.it

Liguria. Sono 25 i nuovi positivi al coronavirus su 2.938 tamponi molecolari e 2.705 test antigenici rapidi processati secondo il bollettino quotidiano della Regione Liguria.

Il totale dei casi positivi in regione è di 1397, cioè 17 in più di ieri. La maggior parte sono in provincia di Genova: 819. I nuovi casi sono 12 in provincia di Genova, 2 a Savona, 7 alla La Spezia, 3 a Imperia. Un caso non è riconducibile a residenti in Liguria

Negli ospedali ci sono 17 persone ricoverate, cinque in più rispetto a ieri, di cui 6 in terapia intensiva, stabili. A Genova ci sono 7 pazienti al San Martino e 3 al Galliera, 2 in Asl 4 a Sestri Levante. In isolamento domiciliare 168 persone, 5 in più. Il bilancio delle vittime resta fermo a 4.352.

I vaccini somministrati sono l’88%, cioè 1.470.827 dosi su 1.675.983 consegnate. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 9.035 di vaccini a MRna e 3.988 di vaccini a vettore virale. I vaccinati a ciclo completo sono 481.026 con Pfizer o Moderna, 68.837 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 142 (+2 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4 (+1 rispetto a ieri). Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. . Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 210.127 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.371 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 83.186. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 40.026 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 460 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 9.760 persone.