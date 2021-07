Covid, FdI in Regione: "Favorevoli al vaccino, ma non al Green pass obbligatorio" - IVG.it

Regione. “Siamo favorevoli al vaccino, ma non al Green pass obbligatorio”. Ad affermarlo sono i membri del gruppo regionale di FdI, secondo i quali è “impensabile chiedere alla popolazione di accedere ai propri diritti attraverso un documento obbligatorio”.

“Abbiamo ampiamente dimostrato attraverso le nostre iniziative regionali portate in consiglio, di essere totalmente favorevoli al vaccino, tanto da esserci sottoposti spontaneamente a tale pratica; ciò non toglie che riteniamo l’obbligatorietà del green pass, così come ideato, un ostacolo che possa creare contraccolpi negativi al turismo e alle attività commerciali ad esso correlate già provate dalle chiusure indiscriminate promosse dal governo Conte. Ad oggi le aziende d’Italia ed in particolare della nostra regione non reggerebbero ad ulteriori ripercussioni economiche negative”.

“Vaccinarsi è fondamentale per la salvaguardia della propria salute e crediamo inoltre sia un gesto di altruismo verso chi non può farlo per svariati motivi, questo concetto deve essere reso comprensibile alla popolazione attraverso dati scientifici e ragionamenti chiari. Trasparenza e serietà sono elementi imprescindibili per favorire la campagna vaccinale in cui crediamo. La comunicazione contradittoria del ministro Speranza sui vaccini ha scatenato il panico tra la popolazione ora è il momento di ridare serenità e far comprendere l’importanza di vaccinarsi. Il tema non può essere affrontato in modo semplicistico ed ideologico, è per questo che siamo determinati ad evitare la discriminazione di persone non vaccinate per volontà o impedimento medico. Il green pass non può e non deve essere l’unica soluzione per avere accesso alle proprie libertà costituzionali”.

“Il documento vaccinale così come ideato attualmente dal governo, tenendo presente dell’attuale situazione ospedaliera, sembra avere tutto l’aspetto di un ricatto a cui non possiamo prestarci”.