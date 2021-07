Covid, approvato in giunta regionale l'accordo di “reciprocità vaccinale” per i turisti di Liguria ed Emilia Romagna - IVG.it

Regione. Dopo l’accordo pilota a livello nazionale con il Piemonte e quello con la Lombardia per la reciprocità vaccinale durante il periodo delle vacanze, è stata approvata oggi dalla giunta regionale ligure, su proposta del presidente e assessore alla sanità Giovanni Toti, l’accordo anche con L’Emilia Romagna che consentirà ai turisti di questa regione che soggiornano in Liguria di fare la seconda dose di vaccino così come ai liguri in vacanza in Emilia di fare lo stesso.

Si tratta della terza intesa per estendere il più possibile la vaccinazione a livello nazionale e consentire, allo stesso tempo, di andare in vacanza, di tornare alla normalità e di dare anche un impulso all’economia.

“Il completamento del ciclo vaccinale è fondamentale ai fini del rilascio e della durata del certificato verde – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – In considerazione del fatto che la mobilità turistica tra Liguria e Emilia-Romagna è molto rilevante abbiamo deciso di proseguire, siglando un accordo anche con il presidente Bonaccini. In questo modo i residenti in Emilia potranno ricevere la vaccinazione presso i punti vaccinali liguri, così come i residenti in Liguria potranno ricevere la vaccinazione nei punti vaccinali emiliani”.

Dopo l’approvazione della Giunta regionale, lunedì verrà siglato l’accordo tra i presidenti Toti e Bonaccini per poi definire i dettagli sui giorni di permanenza necessari e sulle date di inizio per prenotazioni e successive vaccinazioni.