Covid, affluenza da record all'open night: vaccinati più di 3500 liguri - IVG.it

Liguria. Un’affluenza oltre le aspettative, ieri sera all’open night organizzata negli hub vaccinali delle Liguria, dove in poche ore si è superata quota 3.500 dosi somministrate, che sarebbero potute essere di più data la quantità di persone che si è presentata per effettuare la prima dose e soprattutto il richiamo anticipato. Ma se in molti (al Terminal Crociere di Savona circa 200) sono stati rimandati ad oggi, in migliaia hanno potuto approfittare della serata per sottoporsi alla puntura.

Un successo che ha soddisfatto il presidente Giovanni Toti: “Una risposta importante che ci consente di andare nella giusta direzione per la lotta al Coronavirus – afferma il governatore – Sono convinto che anche nelle serate di oggi e domani i liguri aderiranno alla campagna vaccinale, unica arma per sconfiggere definitivamente il virus”.

Si trattava della terza open night per la nostra regione, ma era la prima volta che i liguri avevano la possibilità di poter anticipare la seconda dose. E proprio questa potrebbe essere una delle cause che ha portato ad una affluenza così alta, insieme alla possibilità dell’estensione del green pass, che potrebbe diventare obbligatorio anche per ristoranti e bar al chiuso, oltre che per eventi sportivi, concerti, discoteche, fiere e congressi.

La serata di ieri dedicata alle vaccinazioni senza prenotazione, però, non sarà l’unica. Anche questa sera e domani in tutta la Liguria (a Savona al Terminal Crociere dalle 20 alle 23) proseguiranno le open night. Potrà così aumentare il numero di vaccinati, che si andranno a sommare ai 3.689 che ieri hanno ricevuto la propria dose. Di questi, 674 in Asl2, dove in totale sono state somministrate 231 prime dosi e 443 richiami. Altri 200, invece, non sono riusciti a vaccinarsi, nonostante sia stata aumentata la disponibilità di vaccini dai 500 previsti inizialmente, e sono stati prenotati per oggi.