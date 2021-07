Covid: 7 nuovi casi in Liguria: 20 ricoveri negli ospedali - IVG.it

Liguria. Sono 7 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Liguria, a fronte di 2.346 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.169 tamponi antigenici rapidi. Sono i dati del bollettino della Regione. Sempre stabili gli ospedalizzati mentre si registra un nuovo decesso col bilancio che sale a 4.352.

In tutto ci sono 20 persone ricoverate in Liguria, le stesse di ieri, di cui 6 in terapia intensiva (tutti al San Martino, dove c’è anche un ricoverato in media intensità). Altri 3 sono al Galliera, gli altri sono distribuiti nel resto della Liguria. In isolamento domiciliare 108 persone (3 in più).

I casi attuali sono 1.312 (uno in meno) con 7 nuovi guariti, di cui 792 in provincia di Genova. I nuovi contagiati sono 5 in provincia di Genova, 1 alla Spezia, 1 a Savona. In sorveglianza attiva 336 soggetti.

Sono state somministrate 1.370.351 dosi di vaccino su 1.542.509 consegnate, l’89%. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 10.173. Hanno completato il ciclo 443.044 persone con Pfizer o Moderna, 48.991 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 137 (4 in meno di ieri). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 6, come ieri. Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 42 (5 più di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 198.546 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.290 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 78.409. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 38.682 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 70 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 8.443 persone.