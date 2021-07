Covid, 38 nuovi positivi e aumento dei ricoveri - IVG.it

Liguria. Sono 38 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 1656 tamponi molecolari e 645 test rapidi antigenici. Lo evidenzia il bollettino emesso dalla Regione: il dato dei contagi è riferito però ad un numero di test decisamente inferiore rispetto ai giorni scorsi.

La maggior parte dei nuovi contagi è in provincia di Genova (24 persone, di cui 23 in Asl 1), seguita dalla Spezia (3), Imperia (7) e Savona (2).

Negli ospedali la situazione è ampiamente sotto controllo: 20 ricoverati in tutta la Liguria (3 in più rispetto a ieri), di cui 5 in terapia intensiva, 4 all’ospedale San Martino e uno a La Spezia. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi: le vittime totali restano 4.356. In isolamento domiciliare 355 positivi (34 in più).

I positivi attuali crescono di 23 unità e sono 1.556 in tutta la Liguria. Di questi 884 risiedono in provincia di Genova. In sorveglianza attiva 423 soggetti in tutta la Liguria, di cui 176 in Asl 3 e 28 in Asl 4.

Nell’ultima giornata sono stati somministrati 7.167 vaccini mRna e 1.699 a vettore virale: le dosi inoculate sono l’88%, cioè 1.532.334 su 1.739.690 consegnate. Hanno completato il ciclo 507.369 persone con Pfizer o Moderna, 85.141 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 149 (come ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 4 (+1). Non ci sono persone ricoverate in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 37 (+4).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 217.462 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.166 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 88.163. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 41.798 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 204 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 11.501 persone.