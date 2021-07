Covid: 26 nuovi casi in Liguria di cui 4 nel savonese, ma scendono gli ospedalizzati - IVG.it

Liguria. Sono 26 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria (di cui 4 nel savonese) su 2.400 tamponi molecolari e 3.129 test antigenici rapidi. E’ il dato riportato dal bollettino quotidiano della Regione Liguria.

Il totale dei casi positivi in regione è di 1361. La maggior parte sono in provincia di Genova: 812.

Negli ospedali ci sono 16 persone ricoverate, di cui 7 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare 139 persone, 12 in più. Il bilancio delle vittime resta fermo a 4.352. In sorveglianza attiva 212 soggetti in Liguria.

I vaccini somministrati sono l’87%, cioè 1.444.782 dosi su 1.664.663 consegnate. Nelle ultime 24 ore ne sono state inoculate 8841. I vaccinati a ciclo completo sono 470.379 con Pfizer o Moderna, 62.080 con AstraZeneca e Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 138 (4 più di ieri, come detto). Le persone ricoverate in ospedale scendono a 3, di cui una in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 31 (2 più di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 207.602 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 882 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 81.881. Per quanto riguarda i vaccini Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 39.484 dosi, di cui 105 nelle ultime 24 ore. Hanno ricevuto la seconda dose 9.225 persone.

“Nonostante il leggero aumento dei positivi – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – la situazione resta sostanzialmente immutata, con una flessione dei pazienti ospedalizzati e fortunatamente nessun decesso. Procede intanto a pieno ritmo la nostra campagna vaccinale, grazie anche all’organizzazione degli open day e dell’Open night alla Fiera di Genova. Continueremo così, con altri open day perché riteniamo che la vaccinazione sia l’unico baluardo a difesa dei cittadini, rispetto anche al diffondersi delle varianti”.

E intanto anche domani, domenica 11 luglio, giornata con altri open day. In Asl 1 al Palasalute di Imperia dalle 8 alle 18; in ASL 3 al padiglione Jean Nouvel vaccinazione dalle 8 alle 13; in Asl 4 dalle 8 alle 18 all’hub di Caperana presso la scuola di Telecomunicazioni delle Forze Armate e in Asl 5 dalle 8 alle 18 presso l’hub dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.