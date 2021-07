Covid, 20 nuovi contagi in Liguria: ancora sette persone in terapia intensiva - IVG.it

Liguria. Sono 20 i nuovi positivi al coronavirus su 2.427 tamponi molecolari e 2.128 test antigenici rapidi processati in Liguria. Lo riferisce la Regione nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Covid. Calano gli ospedalizzati e non si registrano nuovi decessi.

Dei nuovi contagi 12 sono in provincia di Genova, 2 sono nell’Imperiese, 2 a Savona e 4 nello Spezzino. Nella città metropolitana ci sono 796 dei 1324 attualmente positivi.

Sono 18 i ricoverati in ospedale in tutta la Liguria, di cui 7 in terapia intensiva. A Genova sono 7 al San Martino (6 in terapia intensiva) e 3 al Galliera. Altri 3 sono a Sestri Levante. In isolamento domiciliare complessivamente 105 persone (8 più di ieri). Il bilancio delle vittime è fermo a 4.352. In sorveglianza attiva 222 soggetti.

I vaccini somministrati sono l’87%, cioè 1.409.905 dosi somministrate su 1.615.524 consegnate. In totale oggi sono state somministrate 11.676 dosi. Hanno completato il ciclo 263.915 persone con Pfizer o Moderna, 54.272 con AstraZeneca o Johnson & Johnson.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 132 (+1 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale restano 4 (una in meno di ieri), una persona in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 30 (6 meno di ieri).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 203.385 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 1.858 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 79.740. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson&Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 39.130 dosi. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate altre 249 dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 8.879 persone.