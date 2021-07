Consigliere Bozzano in Regione: "Creare un fondo speciale per le pubbliche assistenze" - IVG.it

Liguria. “Le nostre pubbliche assistenze stanno soffrendo. Serve un intervento forte perché possano continuare a garantire tutti quei servizi essenziali che ad oggi forniscono alla comunità. Ho portato la questione all’attenzione del consiglio regionale, con un ordine del giorno ad oggetto ‘creazione di un fondo speciale per le pubbliche assistenze'”.

A dirlo è il consigliere regionale Alessandro Bozzano che prosegue: “Le pubbliche assistenze hanno un ruolo fondamentale all’interno del tessuto cittadino di risposta alla comunità per tutto il sistema sanitario, per quanto di attinenza delle urgenze come per la pluralità dei servizi offerti, resi prevalentemente attraverso personale volontario specializzato e con l’ausilio di personale minimo assunto a tempo indeterminato. Va però rilevato che i bilanci delle stesse, che unitamente alla Croce Rossa Italiana sono soggetti di diritto privato, sono per lo più affidati agli incassi correlati al costo dei servizi offerti, a cui si aggiungono donazioni e contributi annualmente concessi dai Comuni nei quali sono collocate”.

“L’attuale emergenza sanitaria ha aperto uno scenario drammatico per queste realtà, aggravando pesantemente i costi fissi e gestionali con una serie di regole finalizzate alla sanificazione dei mezzi utilizzati per i servizi, pratiche essenziali ma che determinano inoltre una diminuzione della durata di vita degli stessi a causa della corrosione dei materiali dovuta all’utilizzo degli agenti sanificatori – continua Bozzano -. A ciò va poi aggiunta la grave difficoltà in cui versano le casse dei Comuni, fortemente penalizzate sulla parte corrente dalle tante spese determinate dalla pandemia. In futuro i Comuni non potranno quindi partecipare adeguatamente al finanziamento dei servizi alla persona ad oggi garantiti dalle pubbliche assistenze, provocando così un aumento del costo degli stessi o la loro parziale soppressione”.

“Davanti a tale scenario, dopo essermi confrontato con i responsabili delle pubbliche assistenze del nostro territorio, ho quindi deciso di agire – afferma il consigliere -. Ho presentato per la discussione in aula un Odg, condiviso da tutto il gruppo Cambiamo!, con cui si chiede l’impegno del presidente Giovanni Toti e della Giunta per intercedere presso il Governo Nazionale al fine di creare un fondo speciale, dal quale attingere per dare respiro alle pubbliche assistenze così che possano continuare a fornire tutti quei servizi essenziali per la comunità”.

“Si chiede inoltre di prevedere che le stesse possano avvalersi di personale dipendente assunto anche a tempo determinato, in relazione alle proprie potenzialità economiche con totale o parziale sgravio dei contributi conseguenti” conclude il consigliere regionale Alessandro Bozzano.