Consegnato alla storica pasticceria ingauna "Baxin" il premio "Dino Villani" - IVG.it

Albenga. Questa mattina presso la pasticceria Baxin di Albenga è stato consegnato a Maurizio Bria dell’azienda Baxin, dal dottor Roberto Pirino il prestigioso premio “Dino Villani” dell’Accademia italiana della cucina.

In passato questo prestigioso riconoscimento era stato assegnato alla famiglia Sommariva per l’olio e alla famiglia Balzola per i baci di Alassio. La pasticceria Baxin vanta una lunga tradizione familiare.

Il negozio nel 1933 é stato rilevato da Vittoria Castagneto, moglie di Antonio Bria, poi continuato poi da Ada e Fernanda Bria le “Sorelle Bria” fino al 2003. Dal 2003 entrano i fratelli Bria: Maurizio e Emanuele che trasferiscono l’attività da via Medaglie d’oro a Piazza 4 Novembre. Successivamente Emanuele Bria che nel frattempo diventa presidente della Coldiretti lascia campo libero al fratello Maurizio che tutt’ ora continua il lavoro intrapreso dalla bisnonna nel lontano 1933.