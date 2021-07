Comune di Alassio e Accademia Kronos uniti per aiutare gli amici a quattro zampe - IVG.it

Alassio. L’iniziativa è un appuntamento fisso tutti gli anni. L’ultimo sabato di maggio l’Accademia Kronos si attiva a livello nazionale con i suoi volontari per la consueta raccolta di cibo per animali in difficoltà.

Quest’anno e durante la pandemia, però, Alberto Briatore, presidente della sezione locale dell’Accademia Kronos ha ritenuto di allargare l’iniziativa e andare a sostenere, non solo i randagi, ma anche i piccoli amici a quattro zampe nei nuclei delle famiglie disagiate.

“L’emergenza sanitaria – commenta lo stesso Briatore – ha investito in maniera importante le famiglie che a volte fanno fatica a provvedere a se stesse. L’animale d’affezione è parte delle famiglie e un aiuto in questo senso è stato quantomai apprezzato”.

Dall’idea il contatto con l’Assessorato alle Politiche Sociali che si sono subito messe a disposizione individuando, tra le famiglie in difficoltà, quelle che avessero un cane o un gatto.

“Abbiamo individuato i destinatari – spiega l’Assessore Franca Giannotta – e coordinato le consegne di crocchette e scatole. Una fornitura importante che nel corso dell’anno ha visto quattro forniturea copertura se non di tutto il fabbisogno, di una parte significativa. Un intervento che è stato molto apprezzato e che è stato possibile grazie al grande lavoro e impegno dei volontari dell’Accademia Kronos”.

“Si tratta un’iniziativa molto importante e di grande valenza sociale – spiegano dall’associazione – Ha lo scopo di aiutare, attraverso un piccolo gesto di attenzione alla portata di tutti, gli animali in difficoltà seguiti dalle nostre sezioni su tutto il territorio nazionale oltre che quelli di persone in grave difficoltà finanziaria. Il protrarsi della crisi collegata all’emergenza sanitaria ha purtroppo esteso la platea di coloro che faticano a provvedere anche ai loro bisogni fondamentali costringendoli a trascurare le necessità dei loro compagni a 4 zampe”.

“Grazie alla collaborazione dei supermercati e punti vendita del territorio abbiamo raccolto circa 900 kg di prodotti alimentari per cani e gatti e anche la ditta Monge ha fornito alcuni bancali di prodotti alimentari per cani e gatti quale loro contributo alla giornata di raccolta. Li stiamo distribuendo alle famiglie in difficoltà, a chi si occupa dei randagi e alle situazioni di emergenza”.

“Il loro aiuto – spiegano dai Servizi Sociali di Alassio – si è rivelato fondamentale, soprattutto durante l’emergenza covid. Sono moltissimi gli anziani che hanno un cagnolino o un gatto. Ogni volta che qualcuno si ammalava, veniva ospedalizzato, dovevamo intervenire per trovare stalli o adozioni temporanea e, purtroppo, in qualche caso anche definitiva. Sono tutti aspetti di un’emergenza che magari non saltano agli occhi immediatamente ma che ci siamo trovati a dover gestire e l’Accademia Kronos è risultata davvero operativa e preziosa”.