Comitato I-Zona FIV, a luglio arrivano i quattro meeting provinciali scuola vela - IVG.it

Si terranno nel mese di luglio i Meeting Provinciali Scuola Vela della FIV (Federazione Italiana Vela), rivolti a tutti i bambini di età compresa tra i 6-9 anni e i 9-13 anni già iscritti alla Scuola Vela FIV per l’anno in corso. Il Comitato della I-Zona organizza quattro Meeting distribuiti sul territorio incentrati sul Gioco Vela, attraverso i quali gli allievi più meritevoli potranno accedere al Meeting Zonale evento conclusivo della stagione estiva di Scuola Vela. Appuntamento a Varazze (Varazze Club Nautico) sabato 17 luglio, ad Arenzano (Circolo Velico Arenzano) domenica 18 luglio, a Ceriale (LNI Ceriale) sabato 24 luglio e a Spotorno (LNI Spotorno) venerdì 30 luglio.

Le attività si svolgeranno nelle acque antistanti il circolo organizzatore con il seguente programma di attività: briefing alle 8, presentazione giornata e suddivisione gruppi alle 9, armamento e regolazione imbarcazioni alle 9:30, attività ludico-ricreative in acqua e a terra alle 10, rientro imbarcazioni alle 12:30 per il pranzo, attività pomeridiana dalle 14:30 alle 17:30 con premiazioni alle 18.

Imbarcazioni ed attrezzature saranno messe a disposizione dal Comitato I-Zona e dai circoli organizzatori. “Sarà un’occasione di divertimento per gli allievi e di confronto/incontro per gli istruttori ed i circoli partecipanti – afferma Marcella Ercoli, consigliere I-Zona e responsabile zonale del programma Scuola Vela – La FIV punta molto su quest’attività rivolta alla base, il gioco vela è basato sulla multidisciplinarietà e può far scoprire tutte le discipline legate al nostro sport”.