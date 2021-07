Colpisce la compagna alla testa con una bottiglia: denunciato per lesioni aggravate - IVG.it

Varazze. Lesioni aggravate: con questa accusa i carabinieri di Varazze hanno denunciato a piede libero un cittadino straniero di 32 anni, pregiudicato, che ieri sera, nell’area della stazione ferroviaria, ha colpito la sua compagna al termine di una violenta lite motivata dalla gelosia.

Secondo la ricostruzione dei militari, intorno alle 20.00 l’inizio del diverbio tra i due, entrambi residenti in Piemonte e scesi al mare per il fine settimana: ad un certo punto una parola di troppo, ed ecco che l’uomo l’ha colpita alla testa con una bottiglia di vetro.

La scena non è passata inosservata, anche per la pozza di sangue generata dalla ferita alla nuca, facendo così scattare l’allarme: la donna, una italiana di 35 anni, è stata soccorsa dal 118 e da personale sanitario.

Dopo le prime cure è stata trasportata per accertamenti all’ospedale San Paolo di Savona. Fortunatamente la ferita non era grave, per lei sette giorni di prognosi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il 32enne responsabile dell’aggressione, ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al termine dei riscontri i militari lo hanno poi denunciato.