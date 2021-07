Cna Savona, Matteo De Ambroggi è il nuovo presidente provinciale - IVG.it

Savona. L’assemblea quadriennale elettiva di Cna Savona ha eletto ieri sera Matteo De Ambroggi come presidente provinciale, diventando così il successore di Paola Freccero arrivata al termine del suo ultimo mandato e non più eleggibile in base allo Statuto. “L’assemblea, molto partecipata di CNA Savona, ha visto la presenza di molti imprenditori, dei membri consiglieri e dei pensionati”, commentano da Cna.

De Ambroggi, titolare di un’impresa di riparazione auto a Celle Ligure, gestisce l’azienda con i suoi due figli, Davide e Marco e ha rivestito il ruolo precedente di Presidente CNA Servizi alla Comunità di Savona nonché portavoce regionale per CNA Liguria.

“Collaborazione e dialogo tra le gli imprenditori – spiegano da Cna – è la parola d’ordine che guiderà il suo mandato dichiarando la sua piena disponibilità e apertura al confronto e alle nuove idee.

“Tutti sono a loro volta intervenuti nel sostegno di una linea forte di rappresentanza, sottolineando la presenza di CNA all’interno della Provincia savonese e il sostegno tecnico degli uffici presenti nel territorio. Il rinnovo degli organi ha poi coinvolto la Presidenza e la Direzione dove si apprezza la presenza di nuovi membri di dirigenza a rappresentare i mestieri”.

“Matteo De Ambroggi – concludono – ha infine rivolto un particolare ringraziamento a Paola Freccero per i mandati svolti e per l’attività compiuta a favore delle imprese e della struttura di CNA Savona consapevole del notevole impegno che occorre profondere per esercitare al meglio questo incarico”.