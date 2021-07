“Ciao, ci vediamo in coda”: Il Milanese Imbruttito fa tappa a Pietra Ligure - IVG.it

Pietra Ligure. Sono arrivati sulle spiagge di Pietra Ligure sfidando le code che purtroppo caratterizzano sempre più spesso le nostre autostrade gli ideatori della pagina satirica “Il Milanese Imbruttito”.

Questa mattina, infatti, ai Bagni Wave è andata in scena la registrazione della nuova web series che verrà pubblicata sulla popolare pagina facebook che ruota intorno alla figura del tipico milanese sempre di fretta e stressato per il lavoro.

L’arrivo in Liguria del “milanese imbruttito” è stato annunciato direttamente sulla pagina ufficiale con un post ironico: “Ciao, ci vediamo in coda. Ufficialmente riaperta la stagione delle partenze ‘intelligenti’ dalla Liguria”.

Non è la prima volta che la riviera ligure viene scelta come sfondo per questo genere di produzioni. Quest’anno e lo scorso anno, infatti, sempre a Pietra Ligure sono state girate le immagini de “Gli spiaggiati”, la web-series realizzata da “Gli Estremi Rimedi”.

Le riprese della nuova serie de “Il Milanese Imbruttito” sono terminate in tarda mattinata sotto lo sguardo incuriosito e divertito dei turisti e dei passanti.