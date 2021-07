Chiusura A26 per tir in fiamme: traffico infernale, code di 15 chilometri sulla A10 - IVG.it

Liguria. Quando sono le 19 di questa sera si registrano fino a 15 chilometri di coda sulla autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Arenzano e il bivio con la A7, in direzione Genova. Una situazione legata in parte ai cantieri e al traffico dell’ora di punta ma esasperata da quanto accaduto nel pomeriggio sulla A26.

La autostrada è stata infatti chiusa per alcune ore tra Masone e Pra’ in entrambe le direzioni a causa di un incendio a un tir in galleria. L’incidente è avvenuto intorno alle 16: per chi è diretto sulla A26 il consiglio è stato quello di percorrere la A7, mentre per chi viaggia verso Genova uscita obbligatoria a Masone.

Per effetto della chiusura si sono formate code di 2 km tra Pegli e la A26 verso Ventimiglia. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell’evento.

La polstrada e Aspi hanno quindi invitato chi dovesse raggiungere la A26 a utilizzare la A7 e poi il passante all’altezza di Novi. Ben poche le alternative ma il risultato è stato il congestionamento del traffico tra il ponente e lo svincolo di Sampierdarena.

Al momento oltre ai 15 km di coda tra Arenzano e bivio A10/A7, se ne registrano infatti altri 10 sulla A7 tra Genova Ovest e Busalla, dove ci sono lavori in corso, e poi tra Nervi e il bivio A12/A7 sempre per cantieri.