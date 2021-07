Chiusura A10, verso Genova sarà doppio senso di marcia sull'unica careggiata aperta - IVG.it

Liguria. Nel corso delle due settimane e più di chiusura della A10 direzione Ventimiglia, chiusura necessaria per permettere manutenzioni urgenti nelle gallerie, il traffico autostradale sarà rimodulato convogliando i due sensi di marcia nell’unica carreggiata che resterà aperta, ovvero quella verso Genova.

La soluzione è stata definita oggi durante l’incontro tecnico tra Regione Liguria, Comune di Genova, Autostrade per l’Italia e Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, convocato sulla base delle richieste del Ministero per il completamento definitivo dei lavori su 3 gallerie sulla A10.

In questo modo il traffico non sarà automaticamente deviato sulla viabilità ordinaria, garantendo la percorribilità in entrambi i sensi di marcia, ma sono previsti molti disagi per il traffico, con congestionamenti e code attesi nelle ore di punta.

Al momento su tutti gli altri aspetti, definizione di modalità, tempistiche e durata dell’intervento stesso, si sta ancora lavorando tenuto conto dell’alto impatto che il cantiere avrà sulla viabilità. Il tavolo ha deciso di riunirsi nella giornata di giovedì 29 luglio.