Chiusura A10 in contemporanea con i lavori sulla rete ferroviaria, Berrino: "Assurdo". Tosi (M5s): "La giunta Toti sapeva" - IVG.it

Liguria. “E’ inconcepibile che Autostrade abbia deciso di chiudere per due settimane in pratica l’unico accesso alla città senza aver considerato che, nello stesso periodo di tempo, i treni che scendono dalle Valli Stura e Orba saranno sospesi per i lavori del Terzo Valico come comunicato già da tempo”.

L’assessore regionale Gianni Berrino interviene in merito alla chiusura, che avverrà nel mese di agosto, della tratta autostradale Genova Aeroporto-Genova Prà.

“Il problema deve essere risolto subito perché tantissimi pendolari, che quotidianamente dal basso Piemonte si recano a Genova per lavoro o per altri motivi, non potendo usare il treno, si ritroveranno deviati su quella autostrada con tratta interrotta: tengo a precisare che quando è stata presentata la necessaria chiusura della ferrovia per gli indifferibili lavori per il Terzo Valico nulla si sapeva di quella autostradale”, conclude Berrino.

“È sconcertante constatare come la Giunta Toti, nonostante i proclami, non abbia ottenuto nulla. I cantieri autostradali sono infatti tutti confermati e con essi i gravissimi disagi per cittadini e turisti. Eravamo rimasti con la promessa, subito disattesa peraltro, del blocco totale dei cantieri nel periodo estivo. Accordo concordato con chi, di grazia? E poi, i verbali degli incontri dove sono? Ad aprile, Toti e Giampedrone avevano dichiarato di aver “concordato due stop per la settimana pasquale e il ponte del 2 giugno, fino ad arrivare al blocco totale dei cantieri nel periodo estivo, dalla seconda settimana di giugno fino a metà settembre”. Chi sottoscrive un accordo in genere dovrebbe conservarne traccia” dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“La scorsa primavera, Regione Liguria aveva chiesto di rivedere tutta la programmazione dei lavori: dunque sapeva, esattamente come ha confermato anche l’ispettore del MIMS Placido Migliorino. Non ci sono state decisioni improvvise: Toti sapeva e se avesse la bontà di rendere noti i verbali degli incontri, ne avremmo contezza. La verità è che dopo un anno passato a stracciarsi le vesti perché sotto il Governo Conte 2 le concessionarie erano state obbligate a fare lavori troppo a lungo rimandati, ora la Giunta non sa come comportarsi. O forse sì: prima si indigna, poi “comprende” le necessità”, conclude Tosi.