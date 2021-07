César Grabinski protagonista in Sicilia: il suo FC Messina ha vinto i play off di Serie D - IVG.it

Weekend da incorniciare per César Grabinski. Nella notte, la gioia per il successo della sua Argentina in Copa América, un trofeo che mancava all’albiceleste dal 1993 e che vinto in finale contro il Brasile e in casa dei verdeoro vale doppio ma forse anche triplo.

Qualche ora prima, invece, l’ex attaccante di numerose squadre della nostra provincia ha potuto festeggiare l’importante traguardo ottenuto dall’FC Messina. La squadra peloritana, di cui Grabinski è direttore sportivo, si è aggiudicata la finale play off del campionato di Serie D. Successo con un netto 2 a 0 ai danni del Gelbison. La squadra si era resa protagonista di un testa a testa entusiasmante con l’altra società cittadina, l’Acr Messina, e ha concluso la regular season al secondo posto a soltanto due lunghezze dai “cugini”.

Classe 1981, Grabinski ha giocato tra le altre nel Savona e nel Vado. Le ultime esperienze in terra savonese lo hanno visto protagonista con la maglie di Olimpia Carcarese e Vadese.