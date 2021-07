Ceriale, tre giovani conferme al servizio di mister Andrea Biolzi - IVG.it

Tempo di ultime riconferme in casa Ceriale Progetto Calcio.

Torna in rosa dopo un anno sabbatico a Pontelungo il centrocampista classe 2001 Luca Bertolaso. Giocatore molto apprezzato da Mister Biolzi che ha sempre dato una grossa mano in rosa e che ha saputo crescere in questi anni maturando e trovando la giusta sicurezza in campo.

“E’ un grande piacere per me poter tornare a giocare per la Squadra che mi ha cresciuto. Sono felice di potermi mettere a disposizione di Mister Biolzi e di sicuro non mancherà la voglia di faticare per ripagare la fiducia della società che da sempre si impegna per non farci mancare nulla”.

Sempre sulla mediana ritrova la conferma anche Alessandro Balbis, classe 2003, che con la sua tenacia e grinta, ha saputo attirare a sè le attenzioni di Mister Biolzi. “E’ bello tornare a giocare dopo questi 2 anni in questo gruppo così unito. Confido nella ripartenza e nel poterci togliere delle soddisfazioni”.

Infine, entra nei papabili ventiquattro anche l’attaccante classe 2003 Kevin Nida.