Ceriale Progetto Calcio, la nuova stagione inizia dal settore giovanile: Luca Stella nominato nuovo responsabile - IVG.it

Ceriale. Luca Stella sarà il nuovo responsabile del settore giovanile dei biancoblù. È questa la novità emersa in giornata e comunicata dalla società del presidente Antonio Milza, club che ci ha anche tenuto a sottolineare che nei prossimi giorni verranno annunciate ulteriori innesti per quanto riguarda il proprio staff.

Ingauno, classe 1988, termina la sua carriera calcistica come portiere giocando nella Juniores di mister Biolzi: al pallone preferisce gli studi in Storia. Nel 2011 si riavvicina al calcio come secondo a Gabriele Gervasi nella leva Esordienti 2000 ed allenando la mista 99/00.

Nella stagione 12-13 gli vengono assegnati i Pulcini 2002 mentre nella stagione 13-14 affianca Davide Brunello con gli Esordienti 2001. Dal 2014 al 2016 accompagna la crescita della leva 2004. Nella stagione 2016-2017 incontra sul suo cammino i Ragazzi Terribili 2003 che allenerà anche l’anno successivo, insieme alla leva 2009 e agli impegni come istruttore al Centro Federale Territoriale.

Prima dello scoppio della pandemia lo abbiamo lasciato insieme alla promettente leva 2006, ai pulcini 2009 e alla Juniores Eccellenza. Nella stagione 2020-2021 Luca Stella è stato mister della Juniores e responsabile dell’Attvità Agonistica del Ceriale Calcio.