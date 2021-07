Ceriale: Marcella Sara, insegnante di ginnastica, è Miss Peagna 2021 - IVG.it

Ceriale. E’ una funzionaria statale e insegnante di ginnastica Miss Fata Peagna 2021: lo scettro è andato a Marcella Sara di Torino, che ha ricevuto il premio dalla madrina dell’evento e presidente di giuria Oriella Dorella, ballerina classica italiana, per anni protagonista alla Scala di Milano e volto noto di trasmissioni televisive e fiction.

Successo per la quarta edizione di “Peagna sotto le stelle” che ha visto il suo atto conclusivo, come da tradizione, nella location del teatro Carlo Vacca della frazione cerialese.

Sono state 21 le partecipanti e gli altri riconoscimenti sono andati a: Elena Ghiglione di Borghetto Santo Spirito Miss Eleganza Peagna 2021; Ilaria Arnelli di Torino Miss Sorriso Peagna 2021; Marilena Zito di Bistagno (AL) è stata premiata dal sindaco Luigi Romano per la realizzazione dei premi e della lucertola ocellata gigante.

Nella cornice del borgo medioevale di Peagna e a “Casa Girardenghi” è andato in scena lo shooting fotografico e a seguire la sfilata con i vestiti della collezione privata “Assenzio by Cinzia Balbi” e “Atelier il posto delle farfalle” di Modena.

Presenti in giuria anche il sindaco Luigi Romano, il vice sindaco Luigi Giordano, l’assessore alle manifestazioni Eugenio Maineri, il consigliere regionale Stefano Mai, il sindaco di Borghetto S. Spirito Giancarlo Canepa, l’ex sindaco di Cisano sul Neva Eugenia Cassisi ed Erica Noberasco.

Oriella Dorella, presidente di giuria, è stata premiata con una speciale targa da parte del sindaco Romano.

“Nonostante le limitazioni del Covid anche quest’anno siamo molto felici della riuscita della manifestazione, con grande partecipazione sia di modelle che di fotografi, oltre all’apprezzamento del pubblico presente che speriamo dalla prossima edizione possa tornare a pieno regime” sottolinea il consigliere delegato alla frazione di Peagna Rosanna Gelmini.

“Una bella giornata e serata nella nostra splendida frazione, un grazie di cuore all’amministrazione comunale che ha creduto fin dall’inizio in questo evento, oltre a tutti i commercianti e le attività cerialesi che hanno ancora una volta sostenuto la manifestazione”.

“L’appuntamento è al prossimo anno… L’obiettivo è far crescere ancora questo evento e realizzare altre iniziative per promuovere la nostra frazione e il suo splendido borgo” conclude il consigliere Rosanna Gelmini.