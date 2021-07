Ceriale, l'assessore Maineri entra in Fratelli d'Italia: "Progetto politico determinante per la crescita dell'Italia e del nostro territorio" - IVG.it

Ceriale. Eugenio Maineri, attuale assessore ai servizi sociali, ambiente e manifestazioni del Comune di Ceriale, entra in Fratelli d’Italia. MAineri ha sottoscritto la sua adesione alla presenza del coordinatore provinciale del partito Claudio Cavallo e dei dirigenti Fabrizio Marabello e Barbara De Stefani.

Ricorda Cavallo: “Maineri ha iniziato la sua militanza politica in età molto giovane a Borghetto Santo Spirito iscrivendosi nel 1977 al Fronte della Gioventù ed è stato fondatore e segretario a Ceriale del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale. Capogruppo Consiliare dell’ MSI-DN dal 1980 al 1985, aderisce ad Alleanza Nazionale nel 1994 rivestendo il ruolo di assessore comunale (sempre a Ceriale) e di consigliere provinciale per tre legislature. Dal 1994 a oggi ha continuato a ricoprire l’incarico di assessore ed è stato anche vice sindaco”.

“Ho aderito con molto entusiasmo a Fratelli d’Italia e sono convinto che il progetto politico di questo partito sarà determinante per la crescita dell’Italia e del nostro territorio”, aggiunge Maineri.

Aggiunge il coordinatore provinciale Claudio Cavallo: “Nella provincia di Savona il partito guidato da Giorgia Meloni non solo cresce in termini di consenso ma si arricchisce di autorevoli adesioni. Avanti con la crescita ordinata e con il radicamento sul territorio. Con l’arrivo dell’amico di lunga comune militanza Eugenio Maineri aggiungiamo un altro importante tassello di esperienza e professionalità nel mosaico del partito in provincia di Savona”.