Ceriale, incendio sopra il cimitero: chiesto l'intervento dell'elicottero. Vicesindaco: "Atti vili e irresponsabili" - IVG.it

Ceriale. Intervento dei vigili del fuoco, oggi poco prima delle 14, a Ceriale per un incendio divampato sopra il cimitero. A preoccupare è la vicinanza delle fiamme a una pineta.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco insieme ad alcuni volontari dell’antincendio boschivo.

La situazione al momento è sotto controllo ma, vista la vicinanza della pineta, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per scongiurare un eventuale propagarsi delle fiamme.

Aggiornamento ore 15: fortunatamente l’incendio è stato spento senza particolari conseguenze. “Un grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco – commenta il vicesindaco Luigi Giordano – che hanno subito spento questo incendio evitando che si propagasse con estrema violenza in una vicina zona alberata. Grazie per il tempestivo intervento di pronto spegnimento. Se doloso o colposo? Non lo so, comunque sono atti vili e irresponsabili. Poteva essere un danno incalcolabile per la nostra terra”.