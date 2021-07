Ceriale, consegna della Bandiera Blu 2021: "Dati positivi sulla partenza dell'estate 2021" - IVG.it

Ceriale. Si è svolta nella sala consiliare del Comune di Ceriale, senza la presenza di pubblico – per le norme vigenti in materia anti Covid -, la cerimonia simbolica di consegna della Bandiera Blu 2021.

Per il sesto anno consecutivo Ceriale si è aggiudicata l’importante vessillo per la qualità delle spiagge, delle acque di balneazione e di tutti i servizi offerti dai lidi privati e comunali presenti sul litorale cerialese.

La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti. Istituito nel 1987 dall’organizzazione non governativa e no profit Fee (Foundation for Environmental Education), il programma “Bandiera Blu” è condotto in 76 nazioni in tutto il mondo con l’obiettivo di promuovere nei Comuni costieri e lacustri una gestione sostenibile del territorio prestando particolare cura per l’ambiente.

La consegna ha visto presenti il sindaco di Ceriale Luigi Romano e l’assessore comunale Eugenio Maineri: “Siamo soddisfatti per l’assegnazione del riconoscimento che premia le nostre politiche e azioni amministrative sul fronte della sostenibilità ambientale e di un facile accesso alle spiagge anche per le persone diversamente abili, con nuove zone di sosta e servizi sensoriali installati già la scorsa estate”.

“La Bandiera Blu è un premio per tutta la comunità cerialese e il nostro turismo, i cittadini, i comitati, i plessi scolastici, gli operatori economici, l’associazione bagni marini di Ceriale e tutti gli stabilimenti balneari pronti a garantire un servizio di massima qualità e attento all’ambiente” aggiungono Romano e Maineri.

“L’inizio della stagione estiva è stato senz’altro positivo in termini di presenze e indotto per il nostro territorio, speriamo che i mesi di luglio e agosto possano rappresentare e confermare appieno un’estate di vero rilancio e ripartenza. Le previsioni da parte degli operatori lasciano ben sperare”.

“L’amministrazione ha svolto il suo ruolo per garantire accoglienza e attrattività alla nostra località turistica, con l’obiettivo di mantenere e migliorare ancora sui temi ambientali, di accessibilità e dei servizi offerti” concludono sindaco e assessore.