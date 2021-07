Celle, semaforo Santa Brigida: arrivata la macchina per asfaltare la strada. Verso lo spegnimento dell’impianto - IVG.it

Celle Ligure. Decisa accelerazione dei lavori per riaprire al più presto al doppio senso di marcia il tratto di Aurelia interessato dal semaforo del cantiere sul Santa Brigida.

Dopo il consolidamento delle case che avrebbero avuto danni dai lavori, l’annuncio della riapertura oggi. Si lavora incessantemente da questa mattina per spegnere l’impianto che verrà poi, in un secondo momento nuovamente attivato per consentire i lavori di adeguamento idraulico della parte terminale del sottostante rio. Ma veniamo al presente.

E’ appena arrivata la macchina per asfaltare la strada e si sta provvedendo a sistemare la segnaletica che ne consenta l’operazione. Sono stati inoltre spostati i new jersey verso le case. Questo fa pensare che si sia finalmente in dirittura d’arrivo.

Il semaforo verrà spento e coperto, fisicamente rimarrà lì, per poi tornare ad accendersi in autunno quando i lavori riprenderanno. Una giornata intensa per il sindaco Caterina Mordeglia che monitora, sul posto, l’evolversi della situazione.