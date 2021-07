Celle, la proposta di Uniti per Celle: “Cittadinanza onoraria a Patrick Zaki” - IVG.it

Celle Ligure. Mozione della minoranza in consiglio comunale per concedere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, l’egiziano attivista e studente detenuto dal 2020.

“Patrick Zaki è privato della libertà personale per aver espresso le sue idee e le sue opinioni, per difendere i diritti umani ed in tutto questo periodo la sua carcerazione è reiterata di periodo in periodo esasperando al massimo le condizioni psichiche della mente umana” sottolinea la minoranza.

“La sua storia parla a tutti noi anche di un’altra sconvolgente vicenda di tortura che è terminata con l’uccisione di Giulio Regeni, lasciando una ferita tutt’ora aperta. Una storia che ci ricorda come in Egitto il dissenso e la libertà d’espressione vengano repressi con il sangue, la violenza e la cancellazione di tutti i diritti. La cittadinanza onoraria potrebbe contribuire a fermare le torture e restituirgli la libertà e salvargli la vita”.

Tra pochi giorni il consiglio comunale. All’ordine del giorno anche questa proposta. “L’atto della cittadinanza contribuirebbe a fornire un attestato di vicinanza a chi si batte per la difesa dei diritti umani”.