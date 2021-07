Celle, dato l'ok al consolidamento delle case: presto la strada tornerà (temporaneamente) a doppio senso - IVG.it

Celle Ligure. Dalla prossima settimana possono partire i lavori per il consolidamento delle case che avrebbero avuto danni a Celle a seguito del cantiere allestito per riparare la condotta idraulica del rio Santa Brigida. A dare la lieta notizia il sindaco di Celle Ligure, Caterina Mordeglia.

“A comunicarci questa possibilità è Anas – afferma il primo cittadino -. Siamo molto contenti di questa novità perchè ci fa ben sperare per il futuro. Oltre un inizio così vedremo una fine di questi interventi”.

“In seguito ci sarà la possibilità di aprire a doppio senso la strada, con l’eliminazione temporanea del semaforo – aggiunge Mordeglia -. Abbiamo chiesto ad Anas di farci arrivare un cronoprogramma in modo da poter comunicare ai cittadini tutte le fasi delle lavorazioni e di conseguenza il tipo di segnaletica che verrà allestita nei giorni a seguire”.

Ma se quello del doppio senso può dare un sospiro di sollievo ai tanti automobilisti che percorrono quotidianamente il centro della città, è da notare come il semaforo verrà eliminato solo per un determinato periodo: “Anas dovrà comunicare quando ripartiranno poi i lavori idraulici per finire quindi le operazioni di sistemazione della condotta – conclude il sindaco -. Da lì si penserà alla nuova segnaletica”.