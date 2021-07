Celle, cittadinanza onoraria a Patrick Zaki: il consiglio comunale approva la mozione della minoranza - IVG.it

Celle Ligure. Sì alla cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Il consiglio comunale di Celle Ligure, nella seduta di ieri sera, ha approvato la mozione proposta da Uniti per Celle.

Soddisfazione da parte della minoranza consiliare per un gesto di solidarietà nei confronti dell’attivista egiziano.

“Patrick Zaki è privato della libertà personale per aver espresso le sue idee e le sue opinioni, per difendere i diritti umani ed in tutto questo periodo la sua carcerazione è reiterata di periodo in periodo esasperando al massimo le condizioni psichiche della mente umana” sottolinea la minoranza che aggiunge “ la cittadinanza a Zaki rappresenta un atto di grande vicinanza nei suoi confronti”.