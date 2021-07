Carcare, il liceo Calasanzio celebra 400 anni dalla fondazione - IVG.it

Carcare. Nel 1621, per la precisione il 10 giugno, veniva fondato a Carcare il Collegio degli Scolopi che oggi è il Liceo Calasanzio. Sono passati dunque 400 anni dalla sua nascita, una data importantissima per l’istituto e il territorio: poche scuole, infatti, possono vantare una continuità simile.

Per celebrare la ricorrenza, molte saranno le iniziative che si susseguiranno. Per il Liceo una delle più importanti si svolgerà il 10 luglio a partire dalle ore 9 presso gli spazi esterni sul retro della scuola, dove avverrà la consegna dei diplomi degli studenti degli anni 2019/20 e 2020/21, l’assegnazione di borse di studio nonché l’esibizione di alcuni studenti tra musica e spettacolo.

Verrà inoltre presentato il libro Il “Calasanzio” di Carcare nel Novecento, da collegio degli Scolopi a Liceo Statale, un omaggio alla storia degli ultimi anni del liceo Calasanzio dal secondo dopoguerra agli anni 2000. Non si tratta di un libro di storia in senso stretto, ma di una raccolta di testimonianze e di memorie di alcune tra le centinaia di persone che, per una ragione o per l’altra, sono passate nei corridoi della scuola: ex allievi, insegnanti, dirigenti le cui voci si alternano per raccontare la vita scolastica a partire dal 1948.

“Il filo sottile della memoria unisce gli studenti di ieri e quelli di oggi poiché la scuola, pur essendo certamente cambiata e avendo vissuto le trasformazioni profonde della società che la circonda, in fondo preserva invariati alcuni fondamentali aspetti” dico dal Calasanzio.

La giornata, pianificata dalla dirigente prof.ssa Maria Morabito con la collaborazione del Comune di Carcare, nel consueto rispetto dei protocolli di prevenzione e di sicurezza anti Covid, permetterà anche di conoscere meglio i tre indirizzi Liceali: Classico, Scientifico e Linguistico. In tal senso verranno rendicontati diversi progetti e molteplici attività svolte o in corso di svolgimento, che consentiranno anche di vedere la scuola in un’ottica più versatile e un po’ diversa dal solito.