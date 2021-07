Carcare, controlli anti-Covid della polizia locale: sanzioni su autobus e nei supermercati - IVG.it

Carcare. Prosegue l’attività di controllo della polizia locale di Carcare sull’uso delle mascherine, sui mezzi di trasporto pubblici e nei supermercati, un’attività messa in atto dall’inizio dell’anno su richiesta di numerosi cittadini.

“La scorsa settimana abbiamo incrementato i controlli, sul rispetto delle misure per contenere il contagio da Covid-19 sugli autobus che circolano nelle aree urbane del nostro territorio comunale “, spiega il comandante Pignone con particolare attenzione alla fermata principale TPL di Fronte al Liceo Calasanzio in Via del Collegio e in Via Nazionale in prossimità del cimitero comunale.

“L’attività di controllo svolta finora – spiega Pignone -, sia con personale in borghese che con agenti in uniforme ha portato buoni risultati anche se purtroppo c’è ancora chi si rifiuta di usare la mascherina in luoghi chiusi. Sono stati eseguiti oltre cinquanta controlli e per 10 persone sono arrivate le sanzioni da 400 euro”.

“Sono state elevate alcune sanzioni all’interno di supermercati del centro, ma la maggior parte delle infrazioni sono state accertate a bordo di autobus della linea Cairo-Montenotte-Savona e Millesimo. Sanzionato anche un autista” conclude il comandante.