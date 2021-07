Caos autostrade, Liguria punta su 8 nuovi treni e bus per le spiagge - IVG.it

Liguria. Quattro nuove coppie di treni tra le riviere, Milano e Torino per aumentare l’offerta nel weekend e offrire un’alternativa ai gravi disagi patiti sulle autostrade. E poi, più corse di bus e corriere per migliorare i collegamenti con le stazioni ferroviarie sugli itinerari più battuti sui turisti.

Sono le richieste presentate oggi dalla Regione Liguria durante l’incontro tra il presidente Giovanni Toti e il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini cui hanno preso parte anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino, il sindaco di Genova Marco Bucci e Anci in rappresentanza dei sindaci dei Comuni liguri.

Il piano elaborato dalla Regione, su cui Giovannini si è impegnato a dare un riscontro entro i prossimi dieci giorni, vale più di un milione di euro al mese: 400mila serviranno per i treni aggiuntivi (una parte ulteriore, pari al 35% del costo totale, sarà coperta dalla bigliettazione) e altri 800mila per i servizi su gomma.

Per migliorare la mobilità da e verso le riviere dovrebbero entrare in servizio ogni weekend quattro coppie di Intercity: Milano-Ventimiglia, Milano-La Spezia, Torino-Genova e Torino-Savona. “Questa è la massima disponibilità che ci ha offerto Trenitalia come tracce e personale per esercire le corse”, spiega l’assessore Berrino. L’obiettivo è fare in modo che i turisti non arrivino in macchina, ma per raggiungerlo bisogna aumentare i posti disponibili perché nelle scorse settimane spesso gli Intercity hanno registrato il tutto esaurito.

Gli 800mila euro per i bus saranno distribuiti su tutta la Liguria: 208 mila euro per il savonese nell’ambito di servizi di trasporto pubblico locale gestiti da TPL Linea. Risorse che entreranno in disponibilità delle aziende di trasporto pubblico per potenziare le linee che collegano le stazioni ferroviarie alle spiagge e alle località più frequentate dai turisti.

Un primo risultato, intanto, è già stato incassato: due coppie di Intercity sulle tratte Milano-Ventimiglia e Torino-Genova saranno inseriti a breve nella programmazione. “Ma si tratta di treni che verranno ripristinati a seguito della soppressione dei Thello – ricorda Berrino -. Trenitalia li attiverà a mercato e non con risorse del ministero”.

Ma in generale si attende una risposta positiva sull’intero pacchetto di richieste. “Il ministro – ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – ha assicurato che darà il via libera a Trenitalia per i servizi aggiuntivi su ferro. Si tratta di una risposta importante che avevamo sollecitato, di fronte alle difficoltà della rete, frutto anche della richiesta presenta da regione a seguito dell’incontro di giugno con il ministro per far fronte alle esigenze di mobilità del territorio ligure con particolare attenzione al periodo estivo e alla luce dei disagi autostradali”.