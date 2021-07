Caos autostrade e riduzione pedaggi, Paita (Iv) e Arboscello (Pd): "Non basta, gratis su tutte le tratte liguri" - IVG.it

Liguria. “Finalmente, la nostra battaglia sui pedaggi autostradali in Liguria ha fatto segnare un importante punto di vantaggio a favore degli utenti: da questa notte sono scattate una serie di esenzioni”.

Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“Dalla mezzanotte di ieri per chi entra o esce dai caselli di Ovada, Masone, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est la tariffa è gratuita. Il costo del pedaggio tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo rimane invece ridotto del 50%”.

“La decisione di Autostrade, seppur arrivato con ritardo, e è un atto di attenzione dei confronti degli automobilisti per gli enormi disagi vissuti in questi mesi e dunque non può che essere apprezzato. Tuttavia, non è sufficiente. Dal momento che il ritorno alla normalità è ancora lontano e i problemi creati da cantieri continuano a essere pesantissimi, riteniamo necessario estendere la gratuità dei pedaggi a tutte le tratte della rete interessate dai lavori” conclude.

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno): “Anche grazie alla nostra battaglia sui pedaggi autostradali in Liguria da oggi abbiamo un piccolo vantaggio a favore degli utenti. Non è una soluzione ai problemi dei liguri ma un segnale che non può che essere accolto positivamente: ora l’esenzione venga estesa a tutti i tratti interessati dai disagi”.

“Continuerò a “battagliare” con la solita determinazione” conclude Arboscello.