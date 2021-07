Manifestazione a Borghetto, Assoutenti: "Il governo approvi il piano straordinario treni" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. E’ organizzato per domani alle ore 11 davanti al palazzo del Comune di Borghetto Santo Spirito il “Mobility Day” in provincia di Savona, la manifestazione organizzata da Assoutenti.

“Le associazioni liguri dei consumatori insieme ai comitati pendolari – spiegano da Assoutenti – facendo propria l’esasperazione di lavoratori, cittadini e turisti che non hanno altra alternativa per muoversi che il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale indicono una giornata di mobilitazione per chiedere al Governo di approvare con effetto immediato il piano straordinario approntato da Regione Liguria e Trenitalia per rispondere all’aumentata domanda di servizio derivante anche dalla gravissima situazione autostradale sia a ponente che a levante e lungo le direttrici dei valichi”.

Gli organizzatori invitano lavoratori, cittadini, turisti, operatori economici, amministratori locali e regionali, parlamentari ad unirsi nelle due manifestazioni che vengono indette per togliere la Liguria dall’isolamento. “La mobilità è un diritto, difenderla è un dovere”, concludono da Assoutenti.