Cantieri in autostrada, Assoutenti: "Automobilisti intrappolati. Che fine ha fatto indennizzo promesso da Aspi?" - IVG.it

Liguria. “Istituire subito risarcimento diretto da ritardo in autostrada come già avviene con treni e aerei”. E’ questo quanto richiesto da Assoutenti che afferma: “Ancora una giornata di passione sulle autostrade della Liguria, con gli automobilisti rimasti oggi intrappolati sulla A12, A10 e A26, con code chilometriche a causa di cantieri per la manutenzione e per incidenti sulla rete”.

“Oramai non passa giorno senza che le autostrade liguri siano fonte di disagi, caos, blocchi della circolazione e forti rallentamenti – afferma il presidente Furio Truzzi –. A fronte di questa situazione in costante peggioramento nulla si sa circa il ‘cashback’ annunciato da Autostrade per l’Italia, ossia l’indennizzo previsto in favore degli automobilisti che subiscono disagi a causa di cantieri stradali”.

“Solo annunci da parte della società ma nessun fatto concreto per risarcire gli utenti vittime delle code in autostrada – prosegue Truzzi –. Per tale motivo abbiamo chiesto al Mims e a tutte le istituzioni competenti di studiare un ‘indennizzo traffico’ al pari di quanto avviene già da anni con treni e aerei. Oggi se un treno o un aereo arriva a destinazione con eccessivo ritardo, ai passeggeri spetta un risarcimento in denaro regolato dalle norme nazionali e comunitarie. Non esiste alcun motivo per cui lo stesso meccanismo non debba essere adottato nel settore autostradale, dal momento che gli utenti pagano salati pedaggi per attraversare la rete, subendo spesso ritardi intollerabili che creano un evidente danno morale e materiale”.

Intanto Assoutenti ricorda agli automobilisti della Liguria coinvolti nei disagi odierni la possibilità di aderire alla class action lanciata dall’associazione e finalizzata a far ottenere loro la restituzione delle maggiori somme pagate a causa della mancata riduzione dei pedaggi da parte di Aspi, nonché un indennizzo per il danno subito a causa del “furto” di tempo dovuto alla mala-gestione dei cantieri.