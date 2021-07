Cannabis terapeutica, InFioreScienza: "Carenza di preparati nelle strutture liguri, si aggravano i disagi dei pazienti" - IVG.it

Liguria. “Si aggravano i disagi sofferti dai pazienti liguri a causa della carenza di preparati con cannabis terapeutica nelle strutture sanitarie. Occorre un confronto immediato con il ministero della salute”. Lo afferma Valentina Zuppardo, presidente dell’associazione InFioreScienza per la cannabis terapeutica che in questi giorni torna a sollecitare le Asl e le strutture ospedaliere su un problema sofferto da moltissimi malati in cura su tutto il territorio regionale.

“Nella sanità ligure continuano a registrarsi forti disagi causati dalla carenza di cannabis terapeutica ad uso medico. Le segnalazioni si registrano non solo in Liguria ma su tutto il territorio nazionale creando disagi insostenibili per i pazienti. La carenza di cannabis terapeutica si presenta infatti ciclicamente dal 2017 e si è chiaramente aggravata durante il periodo pandemico, occorre quindi riportare all’attenzione delle istituzioni la drammatica situazione vissuta dai pazienti e coinvolgere le strutture sanitarie per avere una visione più ampia della problematica. Occorre altresì un immediato confronto con il ministro della salute affinché vengano messi in campo tutti i mezzi necessari per risolvere quanto prima questa carenza cronica di terapia”.

Negli scorsi giorni InFioreScienza ha avviato un sondaggio online per raccogliere “maggiori dati sull’attuale carenza di cannabis terapeutica in Liguria, rivolto a tutti i pazienti in cura presso le strutture sanitarie o in attesa di essere presi in carico dalle stesse e ha inviato una lettera a tutti i distretti sanitari e alle strutture ospedaliere per evidenziare il problema e proporre una stretta collaborazione tra le parti”.

InFioreScienza è un’associazione senza scopo di lucro nata in Liguria per “promuovere e diffondere la cultura e la valorizzazione della cannabis terapeutica ad uso medico. L’organico è composto da medici terapisti, farmacisti, pazienti e persone che seguono con interesse il tema dal profilo etico e sociale”.

Qui il sondaggio per la rilevazione della carenza cannabis terapeutica in Liguria.