Vaccinazione minori non accompagnati, Garibaldi (Pd): "Nessuna organizzazione o protocollo sanitario" - IVG.it

Liguria. “I minori non accompagnati rischiano di essere ancora invisibili nella campagna di vaccinazione di Regione Liguria”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico-Articolo1 in Regione Luca Garibaldi durante la presentazione dell’interrogazione in Consiglio regionale per sapere dalla giunta come intende organizzare la campagna di vaccinazione dei minori non accompagnati all’interno dei centri di accoglienza, visto che ad oggi non tutti i minori non accompagnati riescono ad accedere al vaccino.

“A più di un mese dall’inizio della campagna vaccinale per gli under 18, non c’è ancora una disciplina chiara, né una comunicazione efficace per tutti i minori non accompagnati”.

“I centri devono avere delle linee guida chiare e la Regione deve farsi carico di questa comunicazione anche per una questione di giustizia sociale, che non è un elemento affatto secondario” conclude il capogruppo.