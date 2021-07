Camion si ribalta in A6: chiuso il tratto tra Millesimo e Ceva - IVG.it

Millesimo. Un camion si è rovesciato e ha bloccato la carreggiata dell’autostrada A6 Savona – Torino nel tratto tra Millesimo e Ceva, in direzione Piemonte, nelle vicinanze del casello valbormidese.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8:45 di questa mattina.

Ancora non si conosce la dinamica dell’accaduto, ma secondo le prime informazioni il conducente è riuscito ad uscire dall’abitacolo e non presenta gravi ferite: l’autista del mezzo pesante ha pertanto rifiutato il ricovero in ospedale.

Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118, la croce bianca di Carcare, la polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte. In corso l’intervento dei pompieri e del personale tecnico per liberare la carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza per la viabilità autostradale.

Uscita obbligatoria al casello di Millesimo per quanti sono diretti verso Torino.

guarda tutte le foto 5



Camion ribaltato in A6 tra Millesimo e Ceva

Articolo in aggiornamento