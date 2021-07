Calizzano, presentato il nuovo comitato di "Cambiamo" - IVG.it

Calizzano. “Ecco a voi il neo Comitato ‘Cambiamo Calizzano’. Una nuova presentazione, un tassello in più nel sempre più ampio panorama del disegno politico di Giovanni Toti. Una crescita costante, naturale e coinvolgente”. A presentarlo, in una nota, è il consigliere regionale e capogruppo in Regione di Cambiamo Angelo Vaccarezza.

“Calizzano – scrive il consigliere regionale -, piccolo borgo dell’entroterra ligure, nell’ Alta Valbormida, ha creato il comitato cittadino con l’intento di condividere la filosofia di Cambiamo! in modo costruttivo, modulata secondo le differenti caratteristiche del territorio in cui nasce, con l’obiettivo di cambiare dove si deve, e migliorare dove si può. Il coordinatore locale sarà Luca Rosso; ad affiancarlo in questa esperienza, ci sarà Sergio Canobbio nel ruolo di Segretario”.

“Ringrazio il Coordinatore Regionale Angelo Vaccarezza ed il Provinciale Mauro De Michelis per la fiducia accordatami – dichiara Luca Rosso – sono lieto di rappresentare il partito di Toti nel mio paese, insieme ad un gruppo di persone che, come me, lo vivono e ci lavorano mantenendone le caratteristiche naturali che lo contraddistinguono”.

“Sono certo che, insieme a Pierangelo Olivieri, elemento fondamentale in questo progetto, realizzeremo idee e creeremo opportunità, in collaborazione con tutti gli altri comitati grazie anche al supporto del nostro coordinatore regionale, sempre presente” conclude Rosso.